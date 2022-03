FIFA ar fi decis ce se întâmplă cu locul Rusiei la barajul pentru CM 2022!

23:00

FC Voluntari - CFR Cluj 0-1. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a analizat prestația echipei sale.Ciobotariu este de părere că echipa nu merita niciun punct în urma jocului cu CFR și se teme pentru locul de play-off, cu o etapă rămasă din sezonul regular.„Nici nu cred că meritam mai mult. Am început bine jocul, am avut situaţii de a marca, dar după gol am cedat. Am întâlnit o echipă foarte puternică, cu jucători cu mare experienţă. ...