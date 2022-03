Renumita casă de modă Balenciaga susţine Ucraina! Ce mesaj au transmis reprezentanţii brandului pe contul oficial de Instagram

10:30

Vladimir Putin este omul care comandă cele mai importante decizii în Rusia, dar ca orice lider autoritar, are un consiliu format din specialiști, în diverse domenii. Președintele de la Moscova are un anturaj format din […] The post Camarila lui Vladimir Putin. Cine sunt confidenții președintelui Rusiei, cu rol crucial în invazia din Ucraina (FOTO) appeared first on Cancan.