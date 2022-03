Un grup de militari ceceni însărcinaţi cu asasinarea lui Volodimir Zelenski a fost lichidat. Anunțul făcut de către Şeful Consiliului pentru Securitatea şi Apărarea Ucrainei

11:10

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat operatorii economici care deţin benzinăriile Lukoil şi Gazprom, precum şi lanţul de magazine Berezka. 35 de puncte de lucru au fost închise temporar și au date […] The post Amenzi uriașe date de ANPC mai multor companii rusești din România. Verificările au avut loc în toată țara appeared first on Cancan.