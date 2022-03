Eda Marcus și Aurelian Temișan prezintă finala Selecției Naționale

22:10

Născută la București în anul 2000, tânăra pianistă KIRA FROLU este studentă în ultimul an la Academia Regală de Muzică din Londra și a concertat deja în numeroase săli de prestigiu din Europa, ca Wigmore Hall, Milton Court și St. Martin in the Fields - Londra, Royal Conservatoire of Scotland - Glasgow, fabrica de piane „Fazioli” - Italia, Ateneul Român și Sala Radio. În 2020, Kira Frolu a fost finalistă a concursului „Bursa Moștenitorii României Muzicale”, proiect organizat de Radio România Muzical.