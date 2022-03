Sepsi OSK - FCU Craiova, în prologul etapei #30 din Liga 1. Echipele probabile + cele mai tari cote

20:40

Farul s-a impus cu scorul 2-0 în fața celor de la FC Botoșani și se califică matematic în play-off. Gică Hagi (57 de ani), antrenorul dobrogenilor, și-a felicitat elevii și i-a asigurat că vor primi primele pentru îndeplinirea obiectivului.„Sunt fericit. Le mulțumesc jucătorilor, le mulțumesc și suporterilor. E o performanță foarte bună, lipseam de doi ani din play-off. Am luptat, am jucat bine și am meritat din toate punctele de vedere. ...