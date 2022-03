Câți oameni ar muri în București dacă ar avea loc un cutremur puternic. Cifrele sunt îngrijorătoare

16:20

BANC | „Vând catalizator de tanc rusesc. 500 de lei” În vreme de război, românul nu și-a pierdut simțul umorului. Ironiile la adresa pieselor de tancuri rusești continuă să aducă multe zâmbete pe fețele oamenilor. […] The post BANC | „Vând catalizator de tanc rusesc. 500 de lei” appeared first on Cancan.