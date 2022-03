Peste 4.400 de persoane vaccinate în România, în 24 de ore. Câte reacții adverse au fost raportate

23:50

Dan Negru „media”, în urmă cu aproape 20 de ani, disputa dintre Rusia și Ucraina! Era, la acea vreme, doar o simplă competiție de divertisment, la Saint-Tropez. Acum, e război în toată regula. Dar ce […] The post Dan Negru s-a întâlnit cu fiica președintelui Ucrainei: ”Băi, e o joacă, nu război!” CANCAN.RO are fotografia de colecție appeared first on Cancan.