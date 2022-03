PRO TV și SAGA Festival își unesc forțele pentru WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil LIVE din România!

Pentru fiecare milion de oameni care se tem există un milion de oameni care nu se tem să ajute. Astăzi, aceasta este misiunea noastră, să ajutăm poporul ucrainean. Împreună, WE ARE ONE!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro