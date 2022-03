Teo arată ca o păpușă și ai vrea să îți apară la ușă! E blondă și operată, dar știe cum să te țină acasă!

11:20

În ultimele zile, mai multe persoane care au făcut stagiul militar au primit ordine de prezentare la centrele militare pentru mai multe verificări. Ce a declarat un bărbat care a făcut armata și care a […] The post Ce a spus un bărbat care a fost chemat la ordin la centrul militar: ”Acum este cam târziu..” appeared first on Cancan.