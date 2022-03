Putin plănuieşte să implice CSTO în războiul împotriva Ucrainei

22:30

Lucian a venit, a cântat şi a uimit! A primit patru de "DA", aplauze şi numai cuvinte de laudă din partea juriului. Dar, cel mai important, a reuşit să transmită o emoţie copleşitoare, căci melodia aleasă a mers la inimile tuturor. A interpretat "You are the reason", a lui Calum Scott, hit cu peste 800 de milioane de vizualizări, pe Youtube.