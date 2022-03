Astra Giurgiu se retrage din Liga 2 » Meciul de azi cu Unirea Brăila, ultimul pentru fosta campioană

20:00

Antrenorul Daniel Oprița (40 de ani) și mijlocașul Adi Popa (33 de ani) au comentat victoria obținută de CSA Steaua împotriva lui Poli Iași, scor 3-1, în penultima rundă a sezonului regulat din Liga 2.„A fost un meci greu, cum ne așteptam. Ei s-au închis foarte bine, iar noi nu am putut să îi dezechilibrăm. Am fost foarte lenți. Am schimbat la pauză și îi felicit pe cei care au intrat. Așa trebuie să fie mereu. ...