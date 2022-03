Punct și de la capăt, 6 martie 2022

15:40

Războiul din Ucraina creează o atmosferă tensionată în regiune, inclusiv în Republica Moldova. Atacul Rusiei asupra Ucrainei înseamnă că acum are loc un război cum nu s-a așteptat nimeni, au declarat Europei Libere mai mulți săteni din Țaul, Dondușeni, localitate situată la o distanță de 30 de kilometri de hotarul cu Ucraina. Interlocutorii mei îi cer liderului de la Kremlin să oprească agresiunea.Situația politică actuală la nivel global este incertă și se cere instaurarea păcii în cel mai scurt timp. De la invazia rusă în Ucraina sunt peste un milion de refugiați și un alt milion de persoane deplasate intern, potrivit Organizației Națiunilor Unite. De la începutul acestui război, doar în Republica Moldova, o țară cu mai puțin de trei milioane de locuitori, s-au refugiat mai mult de 100.000 de oameni. Ce știu și ce cred moldovenii despre evenimentele din Ucraina? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Și-i întreb cum se simt, cum e la dânșii, situația asta-i.”Europa Liberă: Și ce vă zic?– „Stau cu frică, bărbații le apără; la Odesa-i tot așa, stau ascunse și plâng...”Europa Liberă: Dvs. vedeți finalitatea acestei confruntări armate dintre Rusia și Ucraina?– „Îi greu de spus, avem frică să nu vină și peste noi, de atâta că ne-au spus dinainte doar că, dacă Ucraina o să țină piept - bine, vom avea noroc, dacă nu - moldovenii, noi suntem puțini și pe noi n-au să ne întrebe. Pe la ora 4 și pe la 5 m-am trezit din cauza bubuiturilor, aveam frică. Să ne rugăm pentru pace, rugăciuni mai multe, rugăciuni pentru rațiune la mai-marii lumii, ca să le limpezească mințile, Dumnezeu să stea în fața lor și să-i oprească.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici, la Țaul, Dondușeni, și întrebăm cetățenii ce părere au despre ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate a Republicii Moldova.– „Vai, îi ceva strașnic, groaznic. Ne întristăm pentru situația lor, pentru crimele care se fac, nici cuvinte nu sunt pentru așa crime care se fac și nu știu cine poate să-i oprească. Nu știu, Dumnezeu unul cred că i-ar putea opri. Dimineață m-am sculat așa cum nu puteam și m-am dus la biserică să aprind o lumânărică pentru pace în toată lumea, pentru toate mamele care și-au trimis copiii și suferă acum, și se roagă să rămână vii copiii lor, că-i tare greu să crești băieți. Eu tot băieți am. Cu ce-s vinovați soldații ceia care mor acum, niște copii, că plâng și mamele care-s acolo și suferă și ele?”Europa Liberă: Republica Moldova cum se comportă, iată, în această situație?– „Foarte uman. Și mi-a plăcut foarte mult cum Maia Sandu a mulțumit la toți, la toți cei care i-au primit pe refugiați și refugiații îs foarte mulțumiți, au zis că au găsit tot ce le-a fost necesar.” Europa Liberă: Am înțeles că și aici, la Țaul, au ajuns familii.– „Și la Țaul au ajuns, da. Azi am fost la biserică și preotul a spus că dacă va fi nevoie de ajutor, bineînțeles, cu ce vom putea numaidecât vom ajuta și noi.”Europa Liberă: Economic, social va o perioadă mai dificilă? – „Numaidecât. Ne așteaptă greutăți, dar vom trece printr-însele. Cred că o să facem față la toate provocările acestea care sunt.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție astăzi suntem aici, la Țaul, Dondușeni, și vorbim cu localnicii despre ultimele evenimente din această regiune a Mării Negre. Ați defini totuși care e situația reală și ce se întâmplă?– „Situația este destul de strașnică, grozavă, fiindcă în secolul XXI să se înceapă războiul de către Rusia, să agreseze statul independent Ucraina, asta n-a mai fost din timpul existenței lui Hitler, care a avut aceeași atitudine față de toate țările din Est și din Vest, chiar și cele din Africa.”Europa Liberă: Se poate vorbi că e un al treilea război mondial?– „La mintea lui Putin poate să se întâmple orișice. Eu l-am văzut de câteva ori ieșind în fața canalelor de televiziune care cu atâta mânie, cu atâta tărie de acțiune, ură asupra poporului, și nu numai ucrainean, dar al întregii Europe, fiind condamnat de o Europă întreagă, de către statele Uniunii Europene și de către Statele Unite și Canada îl condamnă încontinuu. Același Erdogan l-am auzit, îl cheamă pe dl Putin, tov. Putin, nu știu cum să-i mai zic, îl cheamă la convorbiri pentru a regla pe cale diplomatică situația din Ucraina.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul? Cum se vor aranja lucrurile după încetarea focului?– „Să dea Domnul să înceteze, n-am crezut niciodată că el va fi în stare să declanșeze această agresiune grozavă, strașnică, cu nimicirea copiilor, mamelor și bătrânilor. Ceea ce se întâmplă în Ucraina mi se pare că-i măcelul cel mai strașnic din partea Rusiei, dar cum va decurge îi foarte greu de spus. Am crezut că nu va fi așa ceva, se va mărgini, după cum se exprimase și el, și Lavrov, bătrânul ăsta, la testarea Donețkului și a Luhanskului și se va termina cu Crimeea, Luhansk și Donețk, poate nu va merge mai departe, dar totuși la dânsul ambiția-i mai mare decât rânza pe care o are.”Europa Liberă: Republica Moldova în continuare cum ar trebui să-și clădească cooperarea cu Ucraina, cu Rusia, cu Occidentul, cu Vestul?VIDEO: Mircea Drăgălin, fost primar, fost profesor în Țaul, Dondușeni, localitate unde au fost găzduiţi mai mulţi refugiaţi ucraineni: – „Republica Moldova ar trebui să continue și pe viitor aceleași legături diplomatice, economice, politice, de târguială cu toate țările, la fel cum a fost în momentul acesta și îl avem adică de după instaurarea noului guvern, a noului președinte care propriu-zis ne-a deschis porțile Europei, ne-a deschis porțile unde-i intrarea noastră și privesc cu totul alți ochi asupra noastră.”Europa Liberă: Dar Republica Moldova rămâne dependentă de resursele energetice din Rusia...– „Nădăjduim că Pachetul energetic III totuși va fi deschis.”Europa Liberă: Cum gestionează autoritățile fluxul de refugiați care vin dinspre Ucraina?– „Foarte frumos, foarte bine, foarte plăcut. Sunt primiți ca cele mai apropiate rude, mai ales că ei se află într-o așa tragedie, să rămână bărbații, buneii ca să lupte acolo pe câmpul de luptă contra mercenarilor ruși, altfel nu se poate de spus, iar mamele, copiii, nevestele să vină aici, trebuie atenție mare, așa cum și este. Îmi place cum se fac primirile, chiar de la Palanca, chiar aici, la Criva, chiar la Otaci, unde îs primiți cu brațele deschise și ne-am amintit de anul ‘92. Îs 30 de ani de când noi am avut aceeași suferință, unde i-am pierdut pe bravii noștri combatanți.”Europa Liberă: Găsiți asemănări mai multe sau deosebiri între ceea ce s-a întâmplat acum 30 de ani la Nistru și ce se întâmplă acum în relația Rusia – Ucraina?– „Sunt identice, atât numai că Moldova cu Transnistria pe care ne-au luat-o sunt într-un teritoriu mult mai mic decât ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Moldova lucrurile acestea au demarat cu acțiuni armate într-un masștab (la o scară) de o intensitate mai mică decât ceea ce este acum în Ucraina. Acum amploarea e mult mai vădită decât ceea ce a fost în Moldova.”Europa Liberă: Vă întreb și pe Dvs. – vor fi învingători și învinși, vor fi cei care câștigă și cei care pierd?– „În primul rând, odată și odată învinsul are să fie Putin cu Rusia lui pe care a îngenuncheat-o, fiindcă niciun demnitar care a existat până acum, nici același Napoleon, nici același Stalin, nici același Hitler n-au terminat-o cu bine. Europa, tot globul pământesc s-a restabilit cu încetul, a avut de suferit, s-a reconstruit din nou și am ajuns la nivelul la care suntem. Poate nu chiar atât de mulțumiți, mai ales de Moldova, că așa-i, și la noi oleacă rânza moldoveanului predomină față de evenimentele care au loc în împrejurimi.” Europa Liberă: Dar încercați cumva să evaluați și consecințele economice, social-economice?– „Consecințele au să fie nemaivăzut de mari. A restabili pentru Ucraina ceea ce a fost până acum, asta este ca și după al Doilea Război Mondial, poate nu în aceeași măsură, dar încă nu se vede, nu se știe când se va calma, când îi vor ceda oleacă din nervii lui Putin pentru a opri măcelul, agresiunea, crima care se petrece într-o dimensiune atât de mare. Îs 42 de milioane, asta-i populația Ucrainei care suferă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Țaul, Dondușeni...– „Eu vă ascult toată vremea și-mi place emisiunea aceasta pe care o faceți.”Europa Liberă: Întrebăm cetățenii ce părere au despre ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate. Iată, confruntarea aceasta dintre Rusia și Ucraina are o explicație pentru Dvs.?– „Îi foarte rău, că se bate frate cu frate. Și de atâta lumea îi speriată, nu știe ce să facă. Putin foarte mare greșeală a făcut, mi se pare că teritoriu nu-i ajunge. Zăcămintele cele mai mari îs în Luhansk și Donețk, iaca pentru ce s-au început toate acestea.”Europa Liberă: Dar Dvs. vedeți finalitatea acestui război?– „Nu știu ce finalitate o să fie, mai departe nu se știe. Știu că foarte mulți morți sunt și din partea Rusiei, și din partea Ucrainei. Acum trebuie să stea la o masă rotundă, ca să nu fie atât de mult sânge, să negocieze pacea, că la toți ne trebuie pace. O să fie economic foarte greu, Rusia pierde, Ucraina pierde, distrugeri foarte mari sunt, noi toți o să fim în pierdere, fiindcă producția de la noi pleca în Rusia, în Ucraina duceam, de la dânșii mai luam și prețurile foarte tare au să crească. Pe piață de-acum prețurile s-au ridicat foarte mult, nu știm unde o să ajungem mai departe, e primăvară, trebuie de semănat, trebuie de pregătit pământurile, că dacă n-o să avem cu ce le pregăti o să rămână totul pârloagă. Și asta gata, economia se duce în jos.”Europa Liberă: Dar autoritățile Republicii Moldova cum gestionează, iată, această situație?– „Ei o gestionează foarte bine, că primesc refugiați, fiindcă decât să-i omoare acolo, mai bine vor trăi în altă parte și vin cu copii mici și toate acestea.”Europa Liberă: În ‘92 a fost vărsare de sânge și pe Nistru. Vă mai amintiți?– „Ne amintim, când cazacii luptau pentru bani, că doi prieteni s-au întâlnit, unul de la noi din Moldova și cu un cazac. Și când colo ei luptau și cazacul îi spune: «Noi suntem plătiți ca să venim aici să luptăm, plătiți-ne și voi, și noi vom lupta pentru voi».”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace!” Europa Liberă: Vă dau ochii în lacrimi...– „Nu-i nimic, așa-i pentru prietenii care sunt pe partea cealaltă. Să-i aibă Domnul în pază, să-i păzească, să fie liniște în țară și să creștem copiii. Doar Ucraina la noi în Europa deține al doilea loc după mărimea teritoriului și nu știu de ce așa a început Putin, pentru neajunsuri de pământ, pentru istoria care a fost cândva, ei vor s-o întoarcă, cu 400 și ceva de ani în urmă care istorie a fost, ale cui locuri au fost și cum a fost împărțit pământul.”Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că mai poate fi refăcută Uniunea Sovietică, pentru că Vladimir Putin n-a ascuns acest lucru că el și-ar dori refacerea URSS?– „Nu cred! Un ceaun tăiat în 16 părți înapoi nu-l mai aduni.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Țaul, Dondușeni, și întrebăm cetățenii ce părere au despre ultimele evenimente care se întâmplă aici, în imediata vecinătate. Cum definiți Dvs. acest război ruso-ucrainean?– „Un război fără nicio perspectivă, un război cotropitor, fiindcă rușii tot timpul au fost cotropitori și acum se luptă cu înșiși frații lor slavoni și au adus ceceni care luptă împotriva fraților. Aceasta este de neiertat și eu gândesc că totuși ei au să piardă până la urmă și au să fie izgoniți de pe teritoriul Ucrainei. Ea este o țară liberă și trebuie să trăiască liber și independent.”Europa Liberă: Dar credeți că așa ușor se va împăca Vladimir Putin să fie perdant?– „Nu! Putin o să fie nimicit de propriul popor rus.”Europa Liberă: Consecințele social-economice care vor fi, pentru că Republica Moldova are relații comercial-economice și cu Rusia, și cu Ucraina?– „Foarte dure. Noi suntem vecini, consecințele au să fie foarte drastice, fiindcă se distruge economia și, mai întâi de toate, mor oamenii, se pierd vieți omenești care nu-s vinovați cu nimic, rămân copii orfani, femei văduve...”Europa Liberă: Și toți refugiații vin încoace...– „Vin și noi îi primim cu inima deschisă. Viața multor oameni o să fie distrusă, noi astăzi ne-am trezit într-o nouă lume, care este războiul. E cel mai strașnic, numai părinții și buneii noștri știu ce înseamnă războiul, fiindcă asta-i o cotropire.”Europa Liberă: Poziția Republicii Moldova cum ați văzut-o, iată, în această stare de război ruso-ucrainean?– „Deci, eu o socot foarte calmă, foarte bine gândită, în frunte cu președintele țării au luat toate măsurile. Noi suntem calmi și suntem mândri de așa hotărâre a Guvernului și a președintelui Republicii Moldova.”Europa Liberă: Statutul de neutralitate avantajează Republica Moldova pe moment?– „Nu cred eu că Rusia se uită la neutralitatea Republicii Moldova, de 30 de ani îi pe teritoriul nostru...” Europa Liberă: Și în următorii 5, 10 ani cum vedeți viitorul țării și al regiunii în general?– „Eu mă gândesc că acest război se va opri, fiindcă toate popoarele lumii au să se ridice împotriva cotropitorilor, nu poate să fie altfel. Eu nu pot judeca ce logică are Putin ca un popor frățesc să fie atacat, fiindcă mulți, chiar și la noi în Republica Moldova gândesc că Ucraina este vinovată. Nu! Ea își apără pământul, n-a venit armata ucraineană pe teritoriul Rusiei, dar ei au cotropit mai întâi Crimeea și acum vor Donețkul, Luhanskul și tot teritoriul. Lumea o să-l oprească, însuși poporul rus o să-l oprească.”Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs. - ce credeți despre această confruntare armată dintre Rusia și Ucraina?– „Este o confruntare mizeră. În calitate de bunică și de mamă, sunt multe dureri pe care le simt mamele și bunicile, pentru un om care-i schizofrenic suferă lumea, mor copiii, feciorii, bărbații, pentru un om care nu se satură de a domina lumea. Eu cred că bunul Dumnezeu și Maica Domnului o să-l oprească, o să-l înghită pe acest tiran al pământului. El n-o să domine, el n-o să domine!”Europa Liberă: Fluxul de refugiați e mare, o parte din cei care au trecut hotarul Republicii Moldova au ajuns și aici, la Țaul.– „Da, refugiați sunt, au venit, îi primim cu brațele deschise, că putem să ne pomenim și noi în așa situație, nu știm mâine ce o să fie cu noi, de aceea îi primim cu brațele deschise, dar unii rămân, alții pleacă mai departe. Îi primim cu ceea ce avem, că sunt mame și copii. Mulțumim oamenilor de bună-credință că au sărit în ajutor și susțin poporul și vecinii care sunt. Și, într-adevăr, războiul acesta cred că o să ne învețe să apreciem la justa valoare pacea și prețul vieții omenești, a copiilor, a mamelor, a feciorilor, a soților.”Europa Liberă: Dar cum se vor împăca aceste două țări, aceste popoare după acest flagel, acest război?– „Eu nu știu cum se vor împăca, că nu sunt vinovați cetățenii de rând, dar au să sufere foarte mult, de atâta că într-un război nu rămâne nimic decât numai ură, greu o să treacă, o să treacă foarte greu, ca să se tămăduiască rana sufletească pentru acei pierduți.”Europa Liberă: În ‘92 a fost un război și pe Nistru, a curs sânge mult și pe Nistru, au trecut 30 de ani și cele două maluri ale Nistrului n-au reușit încă să se reunifice...– „N-au reușit să se reunifice, că a fost și acolo un război fără sens, dar cei care au căzut la noi în Transnistria pe câmpul de luptă, familiile care au suferit, cei care au mai rămas și au văzut moartea cu ochii, credeți-mă că în sufletul lor încă nu s-au tămăduit rănile, au trecut 30 de ani, dar nu s-au tămăduit. Ca și de la cuiul care este bătut într-un lemn, când îl scoți totuna rămâne gaura.”Europa Liberă: Totuși se va încerca să se depună eforturi pentru a se instaura pacea. Vedeți voință politică, ca să se ajungă la un consens, la o înțelegere, la aducerea păcii în această regiune? – „Eu sunt sigură că ucrainenii deja vor să vină la această înțelegere de pace și rușii de rând tot vor, dar ce să facem cu schizofrenicii care sunt la conducere în Rusia? Ce să facem cu mentalitatea lor? Schizofrenicul oricât ar fi lecuit tot schizofrenic rămâne și probabil că bogăția pe care o are nu-l face să se gândească cu sufletul, cu inima. Eu nu cred că altceva l-a stricat, doar banul strică omul. Cel care are suflet și credință, banul nu-l ia, oricâți bani ar avea...”Europa Liberă: Ați urmărit discursurile liderului de la Kiev? Cum vi s-a părut dl Zelenski?– „Este un conducător care n-a fost de mulți ani pe acest pământ să lupte împreună cu poporul său, că ar fi putut și el să-și ia familia și să plece undeva departe și să conducă, așa cum face Putin, că se ascunde. Deja i-i frică, el înțelege că a călcat pe greblă, împotriva unui popor nu poți să lupți. Zelenski pentru mine este un erou, îl stimez foarte mult și mă rog la bunul Dumnezeu să-l apere și să-l îndrume, și să-i dea putere ca să biruie împreună cu poporul său acest fascism care a cotropit pământul în vremea noastră pașnică, nici nu ne-am gândit la așa ceva.”Europa Liberă: Dar autoritățile de la Kiev au fost numite naziste.– „Dar cine le-a numit, Putin și conducerea lui? Nu i-am numit noi sau poporul de rând, dar i-au numit naziștii. Am ascultat un rus care a spus: „Eu sunt din neam rusesc și eu nu am nevoie ca voi pe mine să mă apărați”. Zelenski va rămâne datorită comportamentului său, datorită bunei-credințe, datorită dragostei față de acest popor va fi un erou și, probabil, despre acest erou trebuie să scriem istoria, dar nu despre eroii care au fost falși și istoria pe care noi am învățat-o nu era corectă.”Europa Liberă: Cât de mult influențează informația asupra opiniei cetățeanului?– „Foarte mult acționează informația, mai ales că pe teritoriul Moldovei îs numai canale rusești deja, multă populație este dezinformată, nu vede realitatea. Dacă s-ar trezi unii oameni să vadă într-adevăr realitatea care există, să nu trăiască în ochelarii ceia roz că, uite, așa-i și Putin atâta-i de slăvit, mai că să fie pus ca icoană în biserică.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Să se termine calvarul din Ucraina, toți copiii să rămână vii, ucrainenii să se întoarcă la casele lor și să fie pace, fiecare să-și păstreze bucata de pământ care este, să nu dorim nicio bucățică în plus care nu ne aparține și să ne împăcăm ca vecinii, iar poporului rus i-aș dori să se roage, că-i un popor creștin ortodox ca și noi, ca și ucrainenii, să se roage pentru sufletele copiilor care au plecat neștiind unde pleacă. Cum spune și bunul Dumnezeu: «Iertarea să fie la baza omenirii și dragostea».” Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție aici, la Țaul, Dondușeni...– „Bine, eu ascult Europa Liberă și mă interesează, emisiunile îs actuale.”Europa Liberă: Și întrebăm cetățenii dacă mai trăiesc cu frică după ceea ce se întâmplă la hotarul dintre Republica Moldova și Ucraina. Cum înțelegeți Dvs. acest război ruso-ucrainean?– „Acest război este un război fără precedent din partea Rusiei, aceia care tot timpul spuneau că nu au de gând să atace pe nimeni și în timpul de față vedem că ei au introdus armate regulate, că nu sunt forțe paramilitare, cazaci care au fost cândva la noi în Transnistria. Ei nu se opresc la nimic, măcar că vedem că peste tot locul se organizează proteste contra invaziei, că asta-i invazie, asta parcă-i un fel de pandemie, cum este COVID-ul ista, așa-s și rușii iștia acum. Dar asta nu rușii, nu-s rușii vinovați, asta-i conducerea, capul.” Europa Liberă: Cum intră în istorie, iată, acești doi lideri – de la Moscova și de la Kiev? Vladimir Putin și Volodimir Zelenski cum vor intra în istorie? – „Volodimir Zelenski își apără țara, el este apărătorul țării proprii, el nu vrea să cedeze ca să-și bată cineva joc de propriul popor. Eu mă gândesc că totuși o să fie pus la judecată, cum s-ar spune, cine este Putin și cine este Zelenski. Putin atacă oamenii pașnici...”Europa Liberă: Acești oameni pașnici și-au făcut bagajele și au luat calea pribegiei...– „Da, au frică, au grijă de copii, de familie.”Europa Liberă: Credeți că acești refugiați se vor întoarce degrabă acasă?– „Până nu s-a regula acolo, s-a așeza situația, cred că ei nu au ce căuta acolo. Putin nu se va ogoi, până la urmă, el totuși o să vrea să demonstreze că Rusia este un imperiu.”Europa Liberă: Și va reuși să demonstreze acest lucru?– „Nu, nu, nu... Se fac proteste și prin Rusia, oamenii sunt contra regimului Putin.”Europa Liberă: Cu ce preț va fi instaurată pacea în această regiune?– „Cu prețul multor vieți nevinovate. E ușor să începi un conflict oarecare, dar el pe urmă are consecințele lui care nu-s așa de ușor de lichidat, de reîntors oamenii ceia care speriați fugeau de bombe, de rachete, de tancuri.”Europa Liberă: Dar cum se va ajunge la o conciliere între cele două țări, între cele două popoare?– „O conciliere ar fi așa ca Rusia să-și retragă armele din Ucraina și în timpul cela și de la noi din Moldova, să-și ia toate „jucăriile” pe care le au acolo, fiindcă noi nu avem nevoie, nu suntem așa o țară mare, noi suntem oameni pașnici, o țară așa mică, noi avem grijă și ne ocupăm de refugiații din Ucraina. Poate nici la noi nu-i tare bine, că se vede și la noi ce stare-i, dar ne străduim să le facem măcar cât de cât, ca să nu stea acolo sub bombe și sub rachete.”* * *Voci adunate la nordul Moldovei, în satul Țaul din raionul Dondușeni. Viteza cu care se schimbă lucrurile în această regiune arată că trăim într-o lume în care imposibilul se comprimă. Mii de refugiați continuă să fugă din calea războiului. De la începutul invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie, în Republica Moldova au intrat peste 130 de mii de refugiați, iar jumătate dintre ei au decis să rămână aici, au anunțat, ieri, autoritățile moldovene. Președinta Maia Sandu a avertizat asupra existenței în Republica Moldova a unui efort concentrat și organizat de divizare a societății pe tema refugiaților, spunând că acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. În această săptămână, tot președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe fundalul războiului din Ucraina, unde armata rusă bombardează orașele și pozițiile forțelor ucrainene fără să fi reușit să ocupe până în prezent vreunul din marile urbe. Discutăm despre decizia de a depune cerere de aderare la Uniunea Europeană în actualele circumstanțe, când la câteva zeci de kilometri de Chișinău, în Ucraina, are loc un război cu expertul WatchDog Valeriu Pașa. Valeriu Pașa: „Deciziile de a oferi statut de candidat pentru anumite țări în Uniunea Europeană se bazează nu doar pe gradul de pregătire al acestor țări, dar și pe un context, un context politic intern, de la nivelul întregii Uniuni și al țărilor membre în parte, iar de mai mulți ani exista această percepție de obosire de extindere, nu se punea la modul serios aderarea țărilor din Parteneriatul Estic. Acum, lucrurile s-au schimbat, toată atenția este în această direcție a estului Uniunii Europene și asta înseamnă că lucrurile se discută deja la modul cel mai serios, este această cerere depusă de Ucraina, nu cunoaștem în ce măsură au coordonat măcar prealabil cu autoritățile europene, dar cred că s-a întâmplat, sunt sigur că autoritățile moldovene au discutat, pentru că, în general, au o abordare foarte pragmatică și atentă când vine vorba despre discuții despre integrarea europeană. Dacă vă aduceți aminte, în campania electorală nici președinta Maia Sandu, nici PAS nu au venit cu declarații tari, că vom depune atunci și atunci cerere, despre obiectivul de integrare europeană s-a vorbit sus și tare, s-a vorbit inclusiv despre faptul că, da, ne dorim să fim membri în Uniunea Europeană, nu s-a vorbit despre depunerea cererii. Acum, că circumstanțele o permit, guvernarea a acționat prompt.”Europa Liberă: Și care a fost reacția opoziției, mai întâi a celei parlamentare și după asta vorbim și despre reacția celei extraparlamentare? Partidul Socialiștilor susține că depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE a fost făcută, așa cum spun ei, „în grabă” de către conducerea actuală, socialiștii consideră că o astfel de decizie putea fi luată doar după organizarea unui plebiscit, unui referendum, totodată, PSRM numește decizia de a semna cererea de aderare la UE „o inițiativă pur populistă”. A reacționat și Tiraspolul, regimul de acolo cere Chișinăului să-i recunoască independența, după ce Maia Sandu a semnat această cerere de aderare.Valeriu Pașa: „Socialiștii, după mine, cam bat apa în piuă și ei știu acest lucru, probabil sunt geloși că nu au fost implicați mai mult în acest proces, să vină și ei alături să spună că susțin sau, cel puțin, nu se opun. Despre niciun fel de referendum pentru o cerere de aderare nu se poate vorbi, se poate vorbi, eventual, de un referendum atunci când se va pune problema aderării propriu-zise, atunci când Uniunea Europeană o să examineze totul, o să ne dea statut de candidat, o să îndeplinim toate condițiile și se va pune problema semnării aderării, iată atunci...” Europa Liberă: Dar asta poate dura și câțiva ani?Valeriu Pașa: „Asta poate dura foarte mulți ani, nimeni n-o să ne primească așa, nepregătiți absolut. Da, vor exista anumite facilități, ne putem mișca rapid, dar fără tema pe acasă oricum nu o să ne accepte nimeni în Uniunea Europeană, nu trebuie să ne amăgim.”Europa Liberă: Iar tema de acasă înseamnă reforme, reforme și iar reforme.Valeriu Pașa: „Absolut! Și nu se pune problema acum că, uite, mâine ne iau, dacă se punea problema că mâine ne acceptă cineva în Uniunea Europeană, sigur facem un referendum, nu-i nicio problemă. Deci, opoziția încearcă cumva să se poziționeze, ei au fost prinși cumva în ofsaid, nu prea au ce să facă și zic, iar cei de la Tiraspol trebuie să zică și ei ceva, că nu s-a consultat nimeni cu ei. OK, există rezultatul votului exprimat de cetățeni la alegeri și așa ne mișcăm, nici nu se pune problema – cum, ce să se consulte cu ei?”Europa Liberă: Dar noi ne amintim că Tiraspolul încă de câteva ori atunci când sunt evenimente de mare importanță cere recunoașterea independenței „RMN”?Valeriu Pașa: „Dar ei nu s-au oprit niciodată, poate nu fac declarații de astea tari în fiecare săptămână, dar asta a fost mereu poziția autorităților de acolo, deși se mai schimbă în funcție de cum le vin indicațiile de la Moscova. Acum trebuie să fim conștienți că această declarație de la Tiraspol nu s-a făcut fără coordonarea cu curatorii lor de la Moscova.”Europa Liberă: Au mai reacționat: Ilan Șor, liderul Partidului „Șor”; ex-premierul Ion Chicu, actualmente lider de partid; Congresul Civic... Iată, continuă șirul reacțiilor celor care se împotrivesc acestei decizii de semnare a cererii de aderare a Republicii Moldova la UE.Valeriu Pașa: „Așa se poziționează ei politic, încearcă să câștige voturi de la cei care sunt împotriva aderării la Uniunea Europeană, dar am o veste proastă pentru ei toți, ei se înghesuie toți pe un 30 la sută din electorat. Sunt prea mulți deja acolo, nu mai e loc de ei, de asta, probabil, și PSRM-ul a venit cu această poziție care oricum este așa, destul de moale, aș spune, nu e cumva o chestie radicalizată. Și bine, pe cine interesează poziția lui Șor? Pe nimeni nu interesează poziția lui Șor în condițiile de față, iar cât ține de Ion Chicu, Ion Chicu este în aceeași barcă cu Ion Ceban în mod absolut evident, în tagma antieuropenilor, în tagma celor care promovează minciunile Kremlinului în legătură cu războiul din Ucraina, promovează aceleași narative false că ar fi vina NATO, a ucrainenilor, încă a cui vrei, numai nu a smintitului Putin.” Europa Liberă: Pe fundalul acestei instabilități profunde, mulți cetățeni își fac griji și se întreabă: să rămână în Republica Moldova, să-și facă valizele și să caute alte destinații pentru a se proteja, a-și proteja familiile? E explicabilă această temere, această frică a cetățenilor, ținând cont și de această criză a refugiaților din Ucraina?Valeriu Pașa: „Vedem că Putin a atacat absolut fără niciun motiv Ucraina și nimeni nu poate să zică că suntem sută la sută protejați în astfel de situații. La etapa asta ne apără ucrainenii, cel puțin, ceea ce nu înseamnă deloc că dacă va avea oportunitatea, să zicem, dacă va ocupa regiunea Odesa, va invada Republica Moldova. Cu siguranță va pune presiuni politice, economice, să-și atingă niște scopuri, poate să federalizare sau ce vor mai vrea ei, dacă... Și asta este întrebarea, dacă vor reuși niște succese militare de anvergură la granița Republicii Moldova. Nu poate ști nimeni.”Europa Liberă: Tot mai insistent se acreditează această idee că se va cere o federalizare în ultimă instanță.Valeriu Pașa: „Dar ei nici nu s-au oprit absolut niciodată, inclusiv în contextul acelor discuții despre prețul la gaz, verbal cam aceleași lucruri s-au discutat, au încercat să ne sucească mâinile ca să semnăm tot felul de lucruri prin care să ne cedăm o bună parte din suveranitate sub controlul Rusiei. Același lucru încearcă să-l obțină acum pe cale militară în Ucraina, dar nu prea înțeleg cum ar putea să obțină un rezultat durabil în acest sens.”Europa Liberă: Ministrul de externe Nicu Popescu a declarat Europei Libere că acum e pusă o pauză pe dialogul Chișinău-Moscova. Cum vedeți o evoluție a cooperării moldo-ruse în eventualitatea că acest război ruso-ucrainean se termină degrabă?Valeriu Pașa: „Depinde cu ce se termină acest război, de asta depinde absolut totul în relația bilaterală.”Europa Liberă: Haideți să luăm ambele scenarii în calcul – și că Rusia e înfrântă, și că Rusia se va considera învingătoare.Valeriu Pașa: „Dar nu sunt doar două scenarii. Unu: Rusia nu poate ieși învingătoare pe termen lung, da, în teorie ea ar putea să obțină de la Ucraina semnarea unui acord de încheiere a păcii pe condiții care i-ar conveni, în condiții extreme nu știu ce ar putea semna Ucraina și nu prea sunt semne că președintele Zelenski ar fi gata să meargă la cedări în sensul independenței, integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. De fapt, e absolut clar că Putin nu avea niciun plan realist, a decis să acționeze din circumstanțe, a vrut să cucerească Kievul ca să ce? Nu prea înțeleg. Probabil, calculul lor era că președintele Zelenski se va speria și va semna orice. Și chiar să semneze, comunitatea internațională nu va recunoaște aceste acorduri, sancțiunile economice de pe Rusia nu vor fi scoase, mai mult ca atât, vor fi înăsprite, până nu va mai rămâne nimic acolo. OK, o să ocupe teritoriul ucrainean și o să se trezească că nu are cu ce să-și plătească nici armata, nici forțele de securitate, nici, elementar, bugetarii. Deci, Rusia este într-o criză economică inimaginabilă. Eu nu știu cu ce am putea compara ceea ce se întâmplă și în ce condiții Putin are de gând să-și mențină stabilitatea regimului fără bani.” Europa Liberă: Și neavând bani, Rusia va putea să ofere și în continuare sprijin regiunii transnistrene?Valeriu Pașa: „Sprijinul pentru regiunea transnistreană, la modul foarte practic, financiar îi costă extrem de puțin. Pe hârtie se adună datorii de miliarde pentru gaz, dar acolo pe hârtie cred că gazul acesta costă, nu știu, 300-400, acum ar fi 700 de dolari mia de metri cubi, iar costul de producție și livrare până în Transnistria îi costă 40-50 de dolari, deci sunt bănuți. Vorbim de sume mici, până la urmă, anual. Făcuse cineva din colegi niște calcule, că la declanșarea conflictului în ‘92 și până pe la finele anului 2018, costurile reale pentru Rusia de a întreține regiunea transnistreană au fost de vreun miliard și 200 de milioane de dolari, în toți acești ani. Adică sunt bani mici pentru o țară ca Rusia. Nu au ei costuri atât de mari, pentru că au găsit această metodă și pentru că au găsit complici la Chișinău, cel mai mare complice fiind Plahotniuc, care inclusiv a trădat interesele naționale ale Republicii Moldova, la fel cum le-a trădat și Poroșenko pe cele ale Ucrainei și, având circumstanțe extrem de favorabile, nu a obținut anumite constrângeri asupra regimului de la Tiraspol pentru a mișca din loc acest conflict, pentru a întări pozițiile Republicii Moldova, pentru a scădea dependența Republicii Moldova de regiunea transnistreană. Au fost o sumedenie de oportunități ratate, doar sabotarea zeci de ani la rând a acestei interconectări energetice cât a însemnat?”Europa Liberă: Credeți că așa precum a fost preocupată și rămâne a fi preocupată Rusia de Republica Moldova încotro – mai aproape de Est sau mai aproape de Vest, e și preocuparea Washingtonului? De ce vă pun această întrebare? Iată, la o distanță de 30 de ani, în Republica Moldova vine secretarul de stat american. Atunci s-a decis ca Republica Moldova să semneze aderarea la CSI, acum credeți că tot atât de important este momentul pentru destinul acestei palme de pământ?Valeriu Pașa: „Vizita de acum a secretarului de stat nu urmărește planuri atât de globale cum a fost cea din ‘92. Există foarte multă propagandă a Kremlinului despre poziția SUA la începutul anilor ’90, este absolut falsă, poziția SUA a fost pentru păstrarea integrității Uniunii Sovietice. Ei se temeau foarte mult că se prăbușește acest colos plin de arsenal nuclear și extrem de periculos, era coșmarul lor. Președintele Bush la începutul lui august 1991, în Rada Supremă a Ucrainei care opta pentru independență îi ruga să renunțe la independență, să rămână în interiorul Uniunii Sovietice.”Europa Liberă: Și s-a prăbușit URSS, economic în primul rând s-a prăbușit...”Valeriu Pașa: „Da, evident că economic. Și în ‘92 erau cu totul alte realități, astăzi vizita secretarului de stat SUA vine să atragă atenția și asupra Republicii Moldova, transmite un mesaj de susținere în felul acesta și pentru Ucraina, și pentru întreaga vecinătate estică a Uniunii Europene și a NATO și vine să atragă atenția și asupra crizei umanitare din Republica Moldova, pentru că Republica Moldova, raportat la numărul de populație și la capacitatea economică, are de gestionat cel mai mare flux de refugiați și are nevoie de suport.”Europa Liberă: Numărul acestor refugiați a crescut... Valeriu Pașa: „Mulți dintre ei au trecut prin Republica Moldova și s-au dus mai departe, dar oricum au rămas foarte mulți și suntem într-o situație extrem de complicată economică, criza energetică, criza COVID nu a trecut. Deci, Republica Moldova are nevoie de suport internațional și eu cred că acesta este principalul mesaj cu care va veni secretarul de stat Blinken, este un fel de vizită cu scopuri umanitare mai mult decât geopolitice.”