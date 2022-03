Dayana Yastremska, prima reacție după succesul în fața Soranei Cîrstea: „Am fost pierdută”

14:50

Ayuna Morozova, o antrenoare din cadrul Federației Ucrainene de Natație, a petrecut două ore sub dărâmături după o explozie. Voluntară socială în timpul conflictului armat, a fost prinsă sub molozul unei clădiri după ce o bombă a explodat în orașul Harkov.Morozova a fost salvată după mai bine de două ore, când un coleg i-a auzit țipetele. Aceasta a reușit să iasă de sub dărâmături, având răni extinse pe tot corpul. ...