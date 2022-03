Emil Rengle, dezvăluiri despre Laura Giurcanu. La ce strategie ar fi apelat blondina în cadrul competiţiei

14:20

Cătălin Măruță a aniversat un an de când visul său a devenit realitate. Cunoscutul prezentator TV are propriul său podcast „Acasă la Măruță” pentru care a muncit din greu. 108 ore filmate, 39 de episoade […] The post La un an de la lansarea podcastului ”Acasă la Măruță”, prezentatorul TV își invită partenerii la cinema: ”Este un proiect de suflet și le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să îl construiesc” appeared first on Cancan.