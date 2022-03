Război total între CRBL și Oase. “A vorbit pe la spate, a trădat o prietenie de 15 ani!”

18:00

Vladimir Putin, a făcut sâmbătă declaraţii neaşteptate. Preşedintele rus susține în continuare că sancţiunile occidentale împotriva Rusiei sunt asemănătoare unei declaraţii de război. „Am spus acest lucru la începutul operaţiunii şi am spus-o înainte de a […] The post Vladimir Putin, declaraţii neaşteptate: „Sancțiunile impuse de Occident Rusiei seamănă cu o declaraţie de război” appeared first on Cancan.