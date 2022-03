Fapte bune! Președintele Poloniei pune la dispoziția refugiaților reședințele sale oficiale

22:00

Postul Paștelui este cel mai aspru și cel mai lung dintre cele patru posturi importante din an. În acest an, Postul Paștelui la ortodocși va începe pe 7 martie și se încheie pe 23 aprilie, […] The post Când începe Postul Paştelui. Tradiţii şi obiceiuri la români appeared first on Cancan.