Cum va eșua Vladimir Putin în Ucraina. Ce este “Planul internațional de acțiune”

12:40

Un ofițer rus capturat de ucraineni a recunoscut cât câștigă pentru a lua parte la război. Extrem de sincer, militarul a precizat că a venit la luptă pentru a scăpa de sărăcie, ocazie cu care […] The post Câte ruble încasează lunar un ofițer rus pentru războiul din Ucraina appeared first on Cancan.