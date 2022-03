Cristina Ich, scandal monstru în mediul online: ”Ai făcut mișto de oamenii sărmani”

11:40

Prietenia dintre China și Rusia este “solidă ca o stâncă”, iar o colaborare între cele două super puteri în contextul războiului din Ucraina nu este exclusă. Anunțul a fost făcut de Wang Yi, ministul de […] The post China, anunț de ultimă oră despre conflictul din Ucraina: “Prietenia cu Rusia este solidă ca o stâncă” appeared first on Cancan.