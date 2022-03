Mureșan și-a făcut calculele » Cum vrea s-o salveze pe Dinamo de la retrogradare

18:20

Erik ten Hag (52 de ani), antrenorul lui Ajax, e marele favorit s-o preia pe Manchester United în vară!Interimarul Ralf Rangnick n-a reușit s-o resusciteze pe United și va părăsi postul mai mult ca sigur la finalul sezonului. Neamțul ar putea rămâne în conducerea clubului.Erik ten Hag, favorit să devină noul antrenor al lui Manchester UnitedConform The Telegraph, Ten Hag e în capul listei lui United de posibili manageri. ...