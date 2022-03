Shell prezintă scuze pentru că a cumpărat săptămâna trecută petrol rusesc și spune că rupe legăturile cu Rusia

11:00

Cel mai mare concert caritabil din România, pentru sprijinirea poporului ucrainean, are loc pe 12 martie, la Arena Națională Populația Ucrainei are nevoie urgentă de ajutor. Milioane de ucraineni trăiesc în frică și incertitudine. România nu rămâne indiferentă la numărul imens de oameni care au fost nevoiți să-și părăsească țara și să-și vadă familiile destrămate. Sâmbătă, la Arena Națională, de la ora 16:00, va avea loc WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România, pentru spijinirea poporului ucrainean. Peste 50 de artiști […]