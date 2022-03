Hoții din Kiev, legați și bătuți. Casele abandonate sunt jefuite

20:10

Potrivit unui proiect de lege care ce propune modificarea Codului Muncii, România ar putea trece la săptămâna de lucru de 4 zile, faţă de 5 zile lucrătoare cât are în prezent. Acest trend a apărut […] The post Vești bune pentru români: Săptămâna de lucru ar putea dura doar 4 zile, în loc de 5 appeared first on Cancan.