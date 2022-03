Decizia pe care a luat-o Gabriela Prisăcariu, la șase luni după ce a născut: ”Poate este doar o coincidență”

09:00

Un bărbat din localitatea Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava, a fost prins de poliţişti la volanul unei maşini sub influenţa alcoolului, dar şi fără permis de conducere. După primele verificări, acesta le-a explicat poliţiştilor că vrea […] The post Beat și fără permis, un sucevean a plecat să lupte în Ucraina. Incredibil ce le-a spus polițiștilor din Vama Siret appeared first on Cancan.