Mesaje de susținere pentru Ucraina și în Liga Campionilor » Cum a fost adaptat celebrul slogan al fanilor lui Liverpool

Fundașul dreapta italian Roberto Romeo (31 de ani) vrea să revină în Liga 1 cu U Cluj, după 8 ani petrecuți la Gaz Metan. Italianul e căsătorit cu o româncă, are un copil și este foarte îngrijorat de războiul din Ucraina fiindcă „nu mă văd cu arma în mână”.- Roberto, ce șanse are U Cluj să revină în prima divizie? - Sunt șanse destul de bune, lotul îl avem bun, cu destui fotbaliști ce-au fost la Liga 1. Am început super prima etapă. ...