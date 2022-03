România, apărată de armata americană. NATO întărește prezența militară în țara noastră: ”Statele Unite sunt aici!”

15:50

Anunțul mult așteptat a fost făcut chiar de un cunoscut deputat PNL pe pagina sa de Facebook. Iată când va începe, de fapt, recensământul din acest an și ce trebuie să respecte românii începând cu […] The post Va fi obligatori în România de luni, 14 martie. Toți românii trebuie să știe appeared first on Cancan.