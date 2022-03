Ultima ofertă! Ce i-a propus Putin lui Zelenski pentru a înceta războiul

07:30

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! Noi ți-am pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Iată propunerea noastră. Un tip bate la vecinul lui la uşă: […] The post BANCUL ZILEI | ”Vecine, vreau să știi că am făcut accident din cauza nevestei tale!” appeared first on Cancan.