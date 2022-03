Ministrul Energiei, prima reacţie după ce motorina s-a vândut cu 11 lei, azi! Cu cât se vor scumpi carburanţii, de fapt

13:50

Războiul din Ucraina aduce Rusia în pragul colapsului, numeroase drepturi și libertăți fiind îngrădite. Mai mult decât atât, Banca centrală a Rusiei a înăsprit drastic restricțiile valutare în timp ce sancțiunile economice impuse de Occident […] The post Rusia, în pragul colapsului. Ce decizie a luat banca centrală de la Moscova appeared first on Cancan.