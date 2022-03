Sorin Pușcașu, fostul concurent de la Survivor România, a devenit tată pentru prima oară. Ce nume a ales pentru fiul său?

14:40

Cântăreața Andra este afectată de situaţia cu care se confruntă Ucraina de când Rusia a invadat ţara. Artista a mărturisit în cadrul unui interviu recent, faptul că nu îi vine să creadă ce se întâmplă […] The post Andra, afectată de războiul din Ucraina: „Este oribil ceea ce se întâmplă…” appeared first on Cancan.