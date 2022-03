Cinci meciuri programate astăzi în turul optimilor Europa League » „Specialele” pentru profit sunt AICI »»

17:20

Laura Giurcanu, concurentă de la Survivor, cântărește doar 60 de kg la o înălțime de 1,85 m. Modelul internațional se bucură de susținerea fanilor pe rețelele de socializare, unde își etalează formele Laura Giurcanu a […] The post Ce înălţime are, de fapt, Laura Giurcanu de la Survivor România? De necrezut cât măsoară, la doar 60 de kg appeared first on Cancan.