Gică Popescu, mesaj superb înainte de Barcelona - Galatasaray: „Inima și gândurile mele se vor împărți în două”

14:50

Sâmbăta aceasta, Armin van Buuren, Tom Odell, INNA, Grasu XXL, Irina Rimes, Guess Who, Carla’s Dreams, Vama, Spike și mulți, mulți alții vor urca pe scena evenimentului caritabil WE ARE ONE la Arena Națională, pentru a stânge bani pentru poporul ucrainean.Fii parte din mișcare și vino alături de Armin van Buuren, Tom Odell, INNA, Grasu XXL și mulți alții, sâmbătă la WE ARE ONE.Ia-ți biletul cu 50 RON de pe www.weareoneromania. ...