Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

14:10

Kanal D face un adevărat tur de forță de la începutul anului! Mai multe vedete de la Antenă s-au îndreptat înspre televiziunea patronată de bașkanii turci, cel mai reprezentativ nume fiind Dan Negru, cunoscut drept […] The post Încă o vedetă lasă Antena pentru Kanal D! S-a întors din Maldive, și-a dat demisia și a semnat cu turcii appeared first on Cancan.