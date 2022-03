Evitați DN1 vineri, timp de 5 ore! Anunțul făcut de Poliția Capitalei

15:20

Aflat la o coadă uriașă și ajuns, în cele din urmă, lângă o pompă pentru a alimenta, un bucureștean s-a gândit că e momentul perfect să facă un bănuț în plus. Ce a scris acesta […] The post Ce mesaj a scris un bărbat din București pe Waze în timp ce aștepta la o coadă uriașă: “Vând loc la..” appeared first on Cancan.