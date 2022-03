Iubitul Alexiei Eram a rupt gura târgului. Mario Fresh, apariție la frizerie cu un bolid roșu incendiar!

21:20

Ministerul rus al Apărării a publicat în mediul online un material video în care este prezentată susținerea logistică a trupelor rusești în războiul din Ucraina. După ce numeroși analiști militari au vorbit despre un posibil […] The post Ce mănâncă soldații ruși din Ucraina, de fapt. Cum au fost filmați appeared first on Cancan.