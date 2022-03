România produce cantități de floarea soarelui care acoperă de 10 ori nevoia de consum

19:50

Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Rodica Mandache, Mihai Mălaimare, Constantin Chiriac, Cristian Şofron sunt actorii care s-au alăturat proiectului Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet, o producţie a asociaţiei culturale The Culture Club, cu sprijinul JTI, partener principal Pro Contemporania.