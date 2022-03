Macron şi Scholz, convorbire telefonică, sâmbătă, cu Vladimir Putin

12:15

Adevarul.ro transmite în direct, în această pagină, începând cu ora 16.00, concertul We are One, cel mai mare eveniment muzical caritabil din România, dedicat poporului ucrainean. Line-up-ul concertul conţine nume mari din străinătate, precum Armin Van Buuren, Tom Odell şi Jamala, dar şi vedete româneşti de primă mână precum Delia, CTC, Lidia Buble, Feli şi DJ Project.