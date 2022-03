Armin Van Buuren, Tom Odell, Jamala, Andra, INNA sau Carla’s Dreams LIVE de la ora 16.00, într-un concert umanitar pentru Ucraina. Evenimentul este preluat și de Libertatea

Nume sonore ale muzicii românești și internaționale participă astăzi la un concert umanitar organizat la Arena Națională din București. Banii strânși vor ajunge la Crucea Roșie, pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, goniți din țara lor de război. WE ARE ONE! SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru […]

