Mărturia lui Taran Alexander, un ofiţer ucrainean capturat de soldaţii ruşi. Ce îi fac oamenii lui Vladimir Putin

21:20

BANC. Discuție între Bulă și Ștrulă, în fața bisericii. Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă. Ștrulă răspunde: – De ce nu […] The post BANC | Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă appeared first on Cancan.