Un centru medical suspendă gratuitatea oferită cetăţenilor ucraineni. „E bine să ne procupăm de ai noştri în primul rând”

Nume sonore ale muzicii românești și internaționale participă astăzi la un concert umanitar organizat la Arena Națională din București. Banii strânși vor ajunge la Crucea Roșie, pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, goniți din țara lor de război. WE ARE ONE! SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru […]