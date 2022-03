Cum a început povestea dintre Ringo Starr, legendarul toboşar Beatles, şi actuala sa soţie. Dramele prin care au trecut împreună

Cine treceprintr-un sevraj împreună rămâne împreună. Cam aşa putem rezuma idila năbădăioasă a fostului toboşar al trupeiThe Beatles cu fosta Bond Girl din The Spy Who Loved Me (1977), care au decis să renunţe la stilul de viaţă nebun pe care-l aveau în tinereţe şi trăiescde-atunci împreună fără să mai apeleze la alt „stimulent“ decât iubireacare-i uneşte.

