Poliţia de Frontieră: 16.676 de cetăţeni ucraineni au intrat în ţară sâmbătă, în creştere cu 2 % faţă de ziua precedentă

Cine treceprintr-un sevraj împreună rămâne împreună. Cam aşa putem rezuma idila năbădăioasă a fostului toboşar al trupeiThe Beatles cu fosta Bond Girl din The Spy Who Loved Me (1977), care au decis să renunţe la stilul de viaţă nebun pe care-l aveau în tinereţe şi trăiescde-atunci împreună fără să mai apeleze la alt „stimulent“ decât iubireacare-i uneşte.