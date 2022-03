Conferință comună de presă susținută de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu și ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid

16:40

Alocuțiunea susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu Această vizită are loc în clipe grele și dureroase. În urmă cu patru zile, la 2 martie, aviația noastră a fost greu încercată și a pierdut opt militari în două accidente tragice. Transmit, și cu acest prilej, condoleanțe familiilor celor decedați, alături de profundul meu respect pentru întreaga lor activitate profesională. We begin this day in sorrow. Four days ago, o...