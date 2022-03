Covid 13 martie. 26 de decese raportate în ultimele 24 de ore. 22 erau nevaccinaţi

23:45

"We Are One", concertul caritabil organizat în sprijinul refugiaţilor din Ucraina, va reuni sâmbătă, pe Arena Naţională din Bucureşti, nume mari din industria muzicală, între care Armin Van Buuren - unul dintre cei mai cunoscuţi DJ-i la nivel internaţional, Tom Odell - artistul care semnează piesa "Another Love", imnul celor care protestează paşnic, Jamala - cântăreaţa ucraineană câştigătoare a concursului Eurovision în 2016, dar şi unii dintre cei mai cunoscuţi interpreţi români.