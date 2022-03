Peste 750.000 de euro strânși până acum de la concertul We Are One pentru refugiații din Ucraina, anunță Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis duminică, 13 martie, pe Facebook că au fost strânse fonduri de peste 750.000 euro cu ajutorul concertului caritabil We Are One de sâmbătă seară, care vor merge spre refugiații care au plecat din Ucraina de teama războiului. Suma finală va fi anunțată luni, 14 martie. „Peste 750.000 […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea