BANC | Proces de divorț. Judecătorul o întreabă pe reclamantă: ”Doamnă, sunteți sigură?”

11:00

”Faimoasa” de la ”Survivor România” a devenit cunoscută în mediul online ca influenceriță și fotomodel, însă puțini sunt cei care știu cine se află, de fapt, în spatele imaginii perfecte pe care bonda o afișează. […] The post La asta sigur nu te așteptai! Câte clase și ce studii are, de fapt, Laura Giurcanu – „uriașa” de la Survivor România 2022 de la Pro TV appeared first on Cancan.