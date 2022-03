Sorana Cîrstea e în optimile Indian Wells după mai bine de două ore de luptă » Urmează un duel de foc cu Simona Halep!

23:00

La Mioveni, în prima etapă din play-out, Rapid a învins-o pe Dinamo, scor 3-1, într-un derby fără spectatori. Alexandru Ioniță a deschis scorul pentru giuleșteni.Victoria cu Dinamo, motiv de optimism pentru Ioniță: „Ne bucurăm că am învins-o pe Dinamo după atâția ani. 14 ani au trecut, nu? Parcă așa am înțeles de la conducere. Pentru mine, e un nou început. Asta mi-am dorit de când am revenit la Rapid. Sunt sigur că o să-mi îndeplinesc obiectivele. ...