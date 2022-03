VIDEO – Părea un buștean acoperit de zăpadă, în pădure – Șoc uriaș pentru pădurar când s-a apropiat și a văzut ce se ascundea

07:00

Actorul american William Hurt, cunoscut pentru rolurile sale în filme atât de populare precum "The Big Chill" (Marea răceală, 1983) şi câştigător în 1986 al Oscarului pentru rolul din "Kiss of the Spider Woman", a murit duminică, la vârsta de 71 de ani, au informat media americane, transmite AFP.