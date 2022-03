William Hurt a murit! Actorul laureat cu Oscar s-a stins înainte de ziua sa de naştere...

15:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Acum un an, vedeta de televiziune le spunea fanilor că a intrat la cura de slăbire pentru a scăpa de kilogramele în plus. Gabriela Cristea avea atunci meniul împărțit în cinci mese, trei principale și două gustări. ”M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii...