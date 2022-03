Cu ajutorul partenerilor, WE ARE ONE a strâns 4,5 milioane de lei, care se vor duce către ucraineni

4.5 milioane de lei este suma strânsă în urma concertului caritabil WE ARE ONE din bilete vândute, SMS-uri, transferuri bancare, dar și din toate încasările de publicitate difuzate pe perioada transmisiunii LIVE și pe care PRO TV le-a donat integral.

