Transilvania Investments prima zi de tranzactionare la BVB sub simbolul bursier TRANSI

Transilvania Investments, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti de peste 20 de ani, a avut astazi prima sedinta de tranzactionare a actiunilor sub noul simbol TRANSI, ca urmare a procesului de rebranding al companiei. O deschidere mai mare catre sectoare inovatoare si mai multa agilitate in decizii sunt printre angajamentele pe care fondul de investitii Transilvania Investments si le asuma fata de investitorii si partenerii sai. Evenimentul de sunare a clopotelului bursei pentru a marca tranzactionarea actiunilor companiei sub noul simbol bursier reprezinta totodata lansarea publica a noii imagini a companiei. „Pastram in numele nostru apartenenta la un spatiu geografic in ale carui valori ne regasim si adoptam din istoria acestuia acvila ca simbol al rezilientei si agilitatii noastre. Primim o noua energie din culorile cu care ne veti identifica, de acum, in toate proiectele investitionale sau sociale pe care le sustinem, avand interesul investitorilor ca prioritate in tot ceea ce facem,” a spus Radu Rosca, Presedinte Executiv, despre trecerea SIF Transilvania la noul nume Transilvania Investments. In ultimul an, odata cu numirea unei noi echipe la conducerea fondului si pornirea procesului de rebranding, Transilvania Investments s-a concentrat pe identificarea potentialului oferit de fiecare dintre sectoarele in care fondul are active semnificative, in principal turism, imobiliare, financiar si industrial. Compania si-a intensificat procedurile de exit dintr-o serie de companii pentru a se concentra pe proiectele majore in care este implicata. De asemenea, au fost facuti primii pasi in sustinerea unor proiecte noi, din sectoare inovative, Transilvania Investments regasindu-se, in prezent, ca investitor in mai multe companii din zona tech. „Prioritizam activele care au potential de dezvoltare si ne uitam cu atentie la oportunitatile ce apar in toate industriile in care putem creste zona de private equity,” spune Radu Rosca. „Ne bazam pe analize detaliate si pe dorinta de a mentine o crestere sustenabila, un risc moderat al expunerii noastre si o pozitie financiara solida.” „Transilvania Investments este una dintre primele companii listate la bursa, un partener pentru dezvoltarea pietei de capital locale si unul dintre cei mai importanti investitori institutionali ai Bursei de Valori Bucuresti. Felicitam echipa Transilvania Investments pentru noua abordare strategica pe care isi propune sa o implementeze sub noua identitate si le dorim succes!” a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. „Rebrandingul este un pas firesc in existenta oricarei companii cu un istoric solid si reprezinta dorinta de a continua activitatea sub o noua identitate care sa reflecte viziunea companiei in viitor. Ne bucuram ca suntem astazi alaturi de Transilvania Investments, unul dintre partenerii importanti ai Bursei de Valori Bucuresti, pentru a deschide impreuna acest nou drum din existenta companiei si le uram succes in realizarea tuturor proiectelor pe care si le-au propus sub noua identitate,” a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti. Actiunile Transilvania Investments se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti din luna noiembrie a anului 1999, fiind printre primele companii listate la bursa locala. La finalul sedintei de tranzactionare de miercuri 9 martie, ultima sedinta de tranzactionare a actiunilor companiei sub vechiul simbol bursier, capitalizarea Transilvania Investments era de 689 milioane lei. In cei 22 de ani de cand este listata la bursa, au fost tranzactionate un numar de peste 8 miliarde de actiuni, cu o valoare a tranzactiilor de peste 6 miliarde lei. Post-ul Transilvania Investments prima zi de tranzactionare la BVB sub simbolul bursier TRANSI apare prima dată în Transilvania Regional Business.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRB