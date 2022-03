Ce cadou a primit Maria Constantin de ziua ei, de la viitorul soţ. "Cât o garsonieră!"

17:40

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm. Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai...