VIDEO. Dezastru în Rusia. Oamenii golesc rafturile magazinelor și se ”bat” pe un kilogram de zahăr

08:20

Vladimir Putin nu mai are niciun sprijin, potrivit lui Volodomir Zelenski. Președinte Ucrainei este mândru de modul în care luptă poporul său și salută pierderile pe care le-a provocat, până acum, inamicului. În a 19-a […] The post Putin nu mai are niciun sprijin! Ce mesaj i-a transmis Zelenski inamicului său appeared first on Cancan.